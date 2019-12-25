На КАД перекроют одну полосу у развязки с Приморским шоссе

Работы на участке продлятся с 28 апреля по 3 мая.

На КАД грядут новые ограничения транспортного движения, связанные с дорожными работами. На этот раз изменения затронут участок между транспортной развязкой на пересечении с ЗСД и развязкой на пересечении с Приморским шоссе: здесь будут устранять колейность покрытия проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Известно, что с 28 апреля по 3 мая на упомянутом участке полностью перекроют вторую полосу, по первой движение ограничат только в скорости, до 50 км/ч. Во время работ на дороге установят временные дорожные знаки, ограждения, световые сигнализации, водоналивные барьеры.

Также у развязки КАД с Пискаревским проспектом до 8 мая перекроют две полосы.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"