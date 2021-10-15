Первый снег может пойти в Петербурге уже в воскресенье

Температура воздуха в ближайшие дни будет держаться на отметке +3…+8 градусов.

К Петербургу и Ленобласти подходит циклон, который окажет влияние на погоду в городе уже в ближайшие выходные. Первые небольшие дожди начнутся вечером в пятницу. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов 78.ru.

С вечера 15 октября порывы юго-западного, западного ветра усилятся до 15 м/с. Температура воздуха начнет постепенно понижаться. Ночью столбики термометров покажут +6…+9 градусов. Днем ожидается +3…+8. В воскресенье есть вероятность, что пойдет мокрый снег. По прогнозу синоптика, это будет и снежная крупа, и вкрапления снега.

В понедельник, 18 октября, город попадет в тыл циклона, ветер начнет ослабевать, пройдут дождь и мокрый снег. В дальнейшем ожидается значительное похолодание. С 18-20 октября в ночные часы ожидается минус.

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Фото: pexels.com