Компьютеры также есть в городских библиотеках и досуговых центрах.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что Смольному предложили временно передать школьникам компьютеры избиркомов. С соответствующим предложением выступила депутат петербургского ЗакСа Надежда Тихонова.

Соотвествующее обращение уже направлено вице-губернатору Валерию Пикалёву. По словам Тихоновой, в Петербурге в компьютере во время "карантина" нуждаются 17 тысяч учеников. Часть компьютеров удалось реализовать с помощью меценатов. Городу подарили четыре тысячи устройств. При этом остальную часть планируется добыть через акцию по сбору ненужных гаджетов.

Тихонова считает, что быстрее и эффективнее будет провести большую инвентаризацию городского имущества.

Ранее мы сообщали о том, что в Покровской больнице официально подтверждены 6 случаев коронавируса.

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