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Смольный ждет от РПЦ ограничений для рождественских служб
Сегодня, 13:52
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Смольный ждет от РПЦ ограничений для рождественских служб

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Вице-губернатор отметил, что ранее решения властей и РПЦ совпадали.

В Смольном ожидают, что Санкт-Петербургская епархия ограничит посещение рождественских служб в связи с пандемией коронавируса. Об этом сказал вице-губернатор Евгений Елин, передал "Интерфакс". Накануне власти сообщили о новых ограничениях, согласно которым численность посетителей на мероприятиях должна составлять не более 50 человек, в иных случаях требуется согласование. 

Изменения в постановлении правительства Петербурга №121 касаются всех служб, однако обычно РПЦ выпускает собственные постановления. Ранее они совпадали с решениями городских властей. 

В рождественскую ночь, в отличие от Нового года, метрополитен будет работать. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: ограничения, рождество, рпц, служба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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