Смольный ждет от РПЦ ограничений для рождественских служб

Вице-губернатор отметил, что ранее решения властей и РПЦ совпадали.

В Смольном ожидают, что Санкт-Петербургская епархия ограничит посещение рождественских служб в связи с пандемией коронавируса. Об этом сказал вице-губернатор Евгений Елин, передал "Интерфакс". Накануне власти сообщили о новых ограничениях, согласно которым численность посетителей на мероприятиях должна составлять не более 50 человек, в иных случаях требуется согласование.

Изменения в постановлении правительства Петербурга №121 касаются всех служб, однако обычно РПЦ выпускает собственные постановления. Ранее они совпадали с решениями городских властей.

В рождественскую ночь, в отличие от Нового года, метрополитен будет работать.

Фото: Piter.TV