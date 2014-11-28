Вероятность прихода третьей волны коронавируса в Петербург высока

Вторая волна идет на спад.

Вторая волна коронавирусной эпидемии в Петербурге продолжает идти на спад, однако вероятность прихода третьей волны высока. Об этом сообщили в Межведомственном координационном совете по противодействию распространению в Петербурге COVID-19.

Отмечается, что воспрепятствовать третьей волне коронавируса или сгладить ее течение может исключительно массовая вакцинация населения города. Комздрав и Межведомственный координационный совет призывают горожан своевременно привиться от ковида, если они не имеют медицинских противопоказаний к прививке. Сделать это призывают с учетом нестабильной эпидемситуации и высокой вероятности нового роста заболеваемости.

Для больных ковидом и пневмониями в Петербурге развернуто 6248 коек, 1689 из которых свободны.

Ранее мы писали, что петербургские предприниматели просят частично снять коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV