Смольный: Вторая волна эпидемии стихает медленно и нестабильно

Избежать нового роста заболеваемости поможет только вакцинация.

Вторая волна эпидемии коронавируса в Петербурге стихает медленно и нестабильно. Об этом заявили в Смольном 5 марта.

Как сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19, надежный способом не допустить нового роста заболеваемости является массовая вакцинация. Коллективный иммунитет в Петербурге пока не может сформироваться из-за недостаточного объема и темпа вакцинации. В комздраве отметили, что вакцинированный человек защищает себя от заражения ковидом или тяжелого течения инфекции, не становится переносчиком вируса и не заражает окружающих.

Тем временем, в городе немного увеличилась доля стационарных пациентов среди активных больных, а доля амбулаторных активных больных напротив уменьшилась на 18 %. Снизилось и количество людей с подтвержденным коронавирусом, обращавшихся за медпомощью в течение суток в сравнении с прошлой неделей, в половину выросло число выздоровевших за сутки людей.

Год назад в Петербурге началась пандемия коронавируса.

Фото: Piter.TV; информационная справка Смольного