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Смольный заплатит 5 млн рублей золотым призерам Олимпиады-2022
Сегодня, 21:01
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Смольный заплатит 5 млн рублей золотым призерам Олимпиады-2022

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Обладатели серебряных медалей получат 2,5 млн, бронзовых - 1,5 млн рублей. 

Стало известно, что в Смольном установили размер премий за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. На сайте правительства в четверг, 23 декабря, опубликовали соответствующее постановление. 

Так, спортсмены, которые приедут в Петербург с золотыми медалями, получат 5 млн рублей. Обладатели серебряных - 2,5 млн, бронзовых - 1,5 млн рублей. 

Премии полагаются и атлетам, которые займут с четвертого по шестое место. Шестые места - 300 тыс. рублей, пятые - 400 тыс. рублей, четвертые - 600 тыс. рублей. 

Напомним, что олимпиада проходит в Пекине с 40 по 20 февраля 2022 года. В смольном добавили, что выплаты поступят до 25 апреля 2022 года, контролировать это будет вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Ранее в Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Чемпионат не проводили в Петербурге четыре года.

Фото: pixabay

Теги: выплаты, медали, олимпиада2022, смольный, спортсмены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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