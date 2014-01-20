Смольный заплатит 5 млн рублей золотым призерам Олимпиады-2022

Обладатели серебряных медалей получат 2,5 млн, бронзовых - 1,5 млн рублей.

Стало известно, что в Смольном установили размер премий за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. На сайте правительства в четверг, 23 декабря, опубликовали соответствующее постановление.

Так, спортсмены, которые приедут в Петербург с золотыми медалями, получат 5 млн рублей. Обладатели серебряных - 2,5 млн, бронзовых - 1,5 млн рублей.

Премии полагаются и атлетам, которые займут с четвертого по шестое место. Шестые места - 300 тыс. рублей, пятые - 400 тыс. рублей, четвертые - 600 тыс. рублей.

Напомним, что олимпиада проходит в Пекине с 40 по 20 февраля 2022 года. В смольном добавили, что выплаты поступят до 25 апреля 2022 года, контролировать это будет вице-губернатор Борис Пиотровский.

Ранее в Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Чемпионат не проводили в Петербурге четыре года.

Фото: pixabay