Смольный заплатит 5 млн рублей золотым призерам Олимпиады-2022

Стало известно, что в Смольном установили размер премий за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. На сайте правительства в четверг, 23 декабря, опубликовали соответствующее постановление.
Так, спортсмены, которые приедут в Петербург с золотыми медалями, получат 5 млн рублей. Обладатели серебряных - 2,5 млн, бронзовых - 1,5 млн рублей.
Премии полагаются и атлетам, которые займут с четвертого по шестое место. Шестые места - 300 тыс. рублей, пятые - 400 тыс. рублей, четвертые - 600 тыс. рублей.
Напомним, что олимпиада проходит в Пекине с 40 по 20 февраля 2022 года. В смольном добавили, что выплаты поступят до 25 апреля 2022 года, контролировать это будет вице-губернатор Борис Пиотровский.
Ранее в Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Чемпионат не проводили в Петербурге четыре года.
Фото: pixabay
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