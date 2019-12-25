В Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию

Чемпионат не проводили в Петербурге четыре года.

Завтра, 23 декабря, в Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 23 по 25 декабря, а 26 декабря пройдут показательные выступления.

Петербург принимал турнир в сезоне 2017/18 года. В тройку призеров вошли Алина Загитова, Мария Сотскова и Алена Косторная. Отметим, что тогда Косторная выступала на юниорском уровне.

После этого чемпионат проходил в Саранске, Красноярске, Челябинске. Призеры последнего чемпионата приедут на турнир в Петербурге.

В 2022 году пройдут чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпиада-2022.

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