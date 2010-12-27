Смольный занялся развитием 5G: в Кронштадте запущена пилотная сеть связи 

Сеть пятого поколения стоит на базе 8 станций.

В четверг, 29 августа, стало известно о том, что в Кронштадте запущена первая в России пилотная сеть связи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Масштабная предкоммерческая сеть 5G запущена силами компаний МТС, Huawei и при содействии властей Северной столицы. По данным ведомства, сейчас связь "покрыла" всю населенную часть Кронштадта.

Сеть пятого поколения стоит на базе 8 станций, пять из которых действуют в диапазоне 4,9 гигагерц. Кроме того, три подстанции работают в диапазоне 28 гигагерц. Смольный уже анонсировал запуск еще четырех станций на 4,9 гигагерц.

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