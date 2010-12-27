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Смольный закупит 114 квартир для льготников
Сегодня, 11:59
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IRINA_CHALKINA

Смольный закупит 114 квартир для льготников

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Квартиры приобретаются в домах со сроком сдачи в декабре 2020 года.

В среду, 13 ноября, стало известно о том, что власти Северной столицы намерены закупить 114 квартир для льготников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений.

Квартиры приобретут в домах со сроком сдачи в декабре 2020 года. Как оказалось, соответствующие контракты заключили в конце сентября 2019 года.  Смольный потратит на этот проект более 385 млн рублей.

Известно, что из 114 квартир — 71 однокомнатная квартира и  43 двухкомнатные.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты ЗакСа отказались остановить конкурс на реконструкцию СКК.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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