Смольный закупит 114 квартир для льготников

В среду, 13 ноября, стало известно о том, что власти Северной столицы намерены закупить 114 квартир для льготников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений.
Квартиры приобретут в домах со сроком сдачи в декабре 2020 года. Как оказалось, соответствующие контракты заключили в конце сентября 2019 года. Смольный потратит на этот проект более 385 млн рублей.
Известно, что из 114 квартир — 71 однокомнатная квартира и 43 двухкомнатные.
Ранее мы сообщали о том, что депутаты ЗакСа отказались остановить конкурс на реконструкцию СКК.
Фото:pixabay
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