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Смольный заключит длительные контракты с теми, кто заменит зарубежные препараты
Сегодня, 21:13
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Смольный заключит длительные контракты с теми, кто заменит зарубежные препараты

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По словам Беглова, спрос на медикаменты в городе существенно вырос: люди закупаются впрок.

Смольный предоставит длительные госконтракты компания, которые замещают препараты для льготников. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в традиционном радиообращении.

Это необходимая мера, чтобы получить жизненно необходимые лекарства и обеспечить ими людей, которые болеют сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. По словам Беглова, спрос на медикаменты в городе существенно вырос: люди закупаются впрок. Он добавил, что запас лекарств для льготников в Петербурге рассчитан по разным наименованиям на полгода. 

Ранее мы писали, что третью неделю Беглов заявляет, что Петербургу необходим масочный режим.

Фото: Piter.tv

Теги: запас, лекарства, медикаменты, препараты, фарма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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