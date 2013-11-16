Смольный заключит длительные контракты с теми, кто заменит зарубежные препараты

По словам Беглова, спрос на медикаменты в городе существенно вырос: люди закупаются впрок.

Смольный предоставит длительные госконтракты компания, которые замещают препараты для льготников. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в традиционном радиообращении.

Это необходимая мера, чтобы получить жизненно необходимые лекарства и обеспечить ими людей, которые болеют сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. По словам Беглова, спрос на медикаменты в городе существенно вырос: люди закупаются впрок. Он добавил, что запас лекарств для льготников в Петербурге рассчитан по разным наименованиям на полгода.

Ранее мы писали, что третью неделю Беглов заявляет, что Петербургу необходим масочный режим.

Фото: Piter.tv