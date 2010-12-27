Смольный заключил соглашение о трамвае "Купчино-Славянка"

Протяженность трамвайных путей – около 21 километра.

Смольный и ООО "БалтНедвижСервис" заключили концессионное соглашение о создании и эксплуатации трамвайной сети от станции метро "Купчино" до Славянки.

Для строительства этой трамвайной линии нужно построить пять мостов и эстакад. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов отметил, что строительство трамвайной сети очень важно для южных районов города.

Первый этап строительства – от Балканской площади до Шушар введут в эксплуатацию не позднее чем через четыре года. Второй этап (Шушары – Славянка) через пять лет. Протяженность путей – около 21 километра. Объем частных инвестиций – не меньше 25,9 млрд рублей.

Таким образом, доехать от Купчино до Славянки можно будет за 35 минут. В трамваях будет интернет и система покупки проездных билетов.

Ранее п етербуржцам предложили придумать имя трамваю от Купчино до Славянки.

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