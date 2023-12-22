Смольный ввел компенсации для жителей домов, пострадавших от БПЛА

Новые меры включают два вида поддержки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, которое предусматривает дополнительные меры социальной поддержки для владельцев жилья в домах, пострадавших в результате нападения беспилотников. Документ опубликован на официальном сайте Смольного.

Новые меры включают два вида поддержки. Во-первых, это финансирование расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Во-вторых, компенсация затрат, связанных с проведением капитального ремонта.

Важно отметить, что все затраты будут полностью покрыты из городского бюджета.

Ранее мы сообщили о том, что на Пискаревском проспекте завершен ремонт 22 квартир, пострадавших от БПЛА.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)