Смольный возьмет в кредит 14,5 млрд рублей для реализации инфраструктурных проектов

Средства инфраструктурных бюджетных кредитов будут направлены на три проекта.

Смольный в течение года возьмет в кредит 14,5 млрд рублей для реализации инфраструктурных проектов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Средства инфраструктурных бюджетных кредитов будут направлены на три проекта. Один из них – это строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения. Также финансы пойдут на сооружение развязки с ЗСД в районе Шкиперского протока на Васильевском острове и обновление парка трамваев для ГУП. Общая сумма привлеченных средств за 2022-2025 годы составит 32,15 млрд рублей.

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Фото: Piter.tv