Для решения задач по улучшению качества жизни горожан реализуется 41 проект.

Число занятых в малом бизнесе в Петербурге выросло на 20% в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что в нынешнем году количество работающих в сфере малого и среднего бизнеса в Северной столице достигло рекордных вершин. Кроме того, для решения задач по улучшению качества жизни горожан реализуется 41 проект. Также сообщается, что заработная плата в нынешнем году выросла почти на 12% по сравнению с показателем прошлого года.

Ранее в Смольном объяснили информацию о росте средней зарплаты до 92 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv