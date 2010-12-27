Смольный изменил Экологический кодекс Петербурга

Теперь он полностью соответствует российскому законодательству.

В Смольном на законодательном уровне изменили Экологический кодекс Петербурга. Теперь документ соответствует общероссийскому законодательству. Среди нововведений - предоставление полномочий губернатору города устанавливать, изменять и прекращать существование охранных природных зон и природных памятников регионального значения.

Также внесены поправки в перечень территорий, нуждающихся в комплексных экологических обследованиях. Чиновники упростили порядок. Теперь участкам не придется ждать проведения экологической экспертизы, чтобы стать "особо охраняемыми". Также федеральные природные заказники могут быть преобразованы в государственные.

Отметим, что изменения в Экологический кодекс внесены 12 июля.

Ранее Piter.tv писал о том, что "живодер из Янино" записал видео, где показал, как живут его питомцы.

Фото: Piter.tv