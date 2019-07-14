"Живодер из Янино" записал видео, где показал, как живут его питомцы

Оказалось, у него много домашних животных.

Дмитрий Шагин, который 12 июля привязал собаку к мопеду и таскал за собой, записал видеообращение ко всем, кто его обвиняет его в живодерстве.

Мужчина показал свой дом и то, как живут его питомцы. У Дмитрия, кроме Холзи, которая оказалась в центре скандала, есть еще две собаки породы Хаски, дворняжка, котенок, рыбки и курицы. Все они уживаются в большом доме, где у каждого есть свой "уголок".

Кроме того, Шагин описал свою версию произошедшего в пятницу. Мужчина гулял с собаками и две из них убежали домой самостоятельно. Самую младшую, Холзи, надо было вести самостоятельно. Дмитрий якобы просто вел собаку рядом с мопедом, а потом заметил, что у нее на лапах стерлись подушечки. Когда он хотел взять собаку на руки, их уже окружила толпа людей.

"За четыре дня вы превратили мою жизнь в ад. Как я могу быть живодером? Они (собаки) – самое дорогое, что у меня есть. Верните мне мою Холзи", – рассказал Дмитрий Шагин в видео.

Напомним, на мужчину заведено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений".

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"