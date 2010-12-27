На мужчину, таскавшего собаку за мопедом, завели уголовное дело

Его обвиняют в жестоком обращении с животным.

В отношении мужчины, который привязал Хаски к мопеду и заставил бежать рядом с ним, заведено уголовное дело. Ему приписывается преступление по части 1 статьи 245 УК "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений", сообщил портал 47news.

Отмечается, что в деле действия мужчины названы умышленными и "с целью причинения боли и страданий".

Напомним, инцидент произошел 12 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Местные жители преградили живодеру путь и забрали изможденного пса, а гонщика отправили в полицию. Собаку отдали в ветеринарную клинику, у нее были стерты до крови лапы.

Ранее Piter.TV сообщал, что на станции метро "Комендантский проспект" пьяная мать уронила ребенка на эскалаторе.

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