Смольный выселил незаконный ресторан и сауну

Помещения были заняты без правоустанавливающих документов.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел очередной рейд. По его результатам были выселены ресторан и сауна. Об этом 5-го августа рассказала пресс-служба ведомства.

Сотрудники комитета провели обследование в объекте нежилого фонда, расположенном на Шпалерной, 28, литера В. Выяснилось, что так незаконно размещена сауна и ресторан. Заведения заняли два этажа. Пользователю помещения было выдано уведомление о необходимости освободить помещение.

Кроме того, самовольно в доме №52, литера А по Литейному проспекту расположились точки общественного питания. ООО "Метеор" предоставило помещение другому юридическому лицу по договору субаренды, при этом что само не имело право занимать площадь из-за расторгнутого договора.

О том, что помещения надо освободить, пользователь узнал еще месяц назад. Задолженность перед городом за использование двух объектов нежилого фонда составила более 10 млн рублей.

Фото: пресс-служба ККИ