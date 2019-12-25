Смольный выплатит многодетным семьям по 3 тыс. рублей на ребенка до 1 января

В городе 47 тыс. многодетных семей.

Власти Петербурга намерены выплатить многодетным семьям города по 3 тыс. рублей на каждого ребенка до 1 января 2021 года. На эти средства родители смогут купить детям подарки. Об этом на заседании правительства Петербурга сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Профинансировать горожан готовы уже в течение нескольких дней. На сегодняшний день выплата полагается 152 тыс. детей. Всего в Северной столице более 47 тыс. многодетных семей.

Никуда ходить для получения средств не требуется, так как вся информация есть в "базе".

Выплатить по 5 тыс. на каждого ребенка до 8 лет также поручил президент Владимир Путин. Ранее Piter.TV рассказал, как получить выплату.

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