Стало известно, как получить новогоднюю выплату на детей в 5 тысяч рублей

Часть родителей получит ее автоматически.

Президент России Владимир Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми к Новому году. Семьи с детьми до 8 лет получат по 5 тысяч на каждого. На портале госуслуг уже подготовили подробную инструкцию по тому, как получить выплату.

Главное условие ― ребенок должен быть рожден в период с 18 декабря 2012-го года по 31 марта 2021-го года. Выплата назначается на основании ранее поданных заявлений для таких выплат в 2020-м году как ежемесячная до 3 лет и единовременная от 3 до 16 лет. В этом случае деньги поступят автоматически.

Если вы закрыли счет, то подайте заявление об изменении реквизитов. Если заявление ранее не подавали, то это нужно сделать до 1 апреля 2021-го года.

Это можно сделать на сайте.

Деньгами можно распорядиться на свое усмотрение. Выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи.

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