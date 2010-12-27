Смольный разместит на проспекте Ветеранов два садика, школу и офис врача

Для этого правительство выкупило четыре объекта недвижимости на территории жилого комплекса "Солнечный город".

В пятницу, 23 августа, в администрации Петербурга подписали постановления о выкупе четырех объектов недвижимости в Красносельском районе. Купленные здания на проспекте Ветеранов планируют заселить двумя детскими садиками, школой и офисом врача общей практики. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Первый детский садик появится на проспекте Ветеранов в доме №167, корп. 6. Второй расположат в доме №173, корп. 5. Оба учреждения планируют на 220 мест.

Четырехэтажное здание на проспекте Ветеранов, 173, корп. 4 выкупили для общеобразовательной школы. Помещение сможет вместить 1375 человек, а его территория уже благоустроена для занятия спортом.

Новый офис врача общей практики разместят на проспекте Ветеранов, 169, корп. 1. В его состав войдут два новых терапевтических и два новых педиатрических участка, которые рассчитаны на обслуживание 3,5 тыс. взрослых и 1,6 тыс. детей.

Отметим, что планируемые объекты образования и здравоохранения находятся на территории жилого комплекса "Солнечный город".

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