Смольный выкупит помещения для двух детских садов в Выборгском районе Петербурга

В общей сложности они смогут принять почти 200 детей.

Петербург выкупит помещения в Выборгском районе для размещения там детских садов. Планируется, что посетить новое дошкольное учреждение дети смогут уже в марте 2021-го года, сообщила пресс-служба Смольного

Речь идет о помещениях на Новолитовской улице, 14 и Крапивном переулке, 4. В общем сложности детские сады смогут принять почти 200 детей.

В зданиях обустроены музыкально-спортивные залы, отдельные комнаты для дополнительных занятий, работы логопедов и дефектологов. Будут созданы условия для родителей и законных представителей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, учреждение на Крапивной оснастят комплексной системой безопасности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские школьники не смогут посетить детские лагеря в период зимних каникул.

Фото: Piter.TV