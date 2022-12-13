Смольный выкупит несколько участков под трамвайную линию "Славянка"

По планам, изъять 74 земельных участка, из которых судьба 11 уже решена.

Смольный приобретет несколько участков для трамвайной линии "Славянка". Об этом 1 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

По планам, изъять 74 земельных участка, из которых судьба 11 уже решена. Когда все земли будут выкуплены, их передадут в аренду компании "БалтНедвижСервис" (совместному предприятию Газпромбанка и группы "АБЗ-1").

Для начала строительства линии необходимо провести юридические процедуры по переводу 64 участков из частной собственности в городскую. Строительство по первому и второму этапам планируют завершить до конца 2024 года.

Ранее Смольный требует полмиллиарда у поставщика трамваев за нарушение госконтракта. С 2017 года между Смольным и подрядчиком было девять споров

Фото: Piter.tv

