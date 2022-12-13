Смольный требует полмиллиарда у поставщика трамваев за нарушение госконтракта

С 2017 года между Смольным и подрядчиком было девять споров

Стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил на апрель рассмотрение иска городского комитета по транспорту на 468,9 млн рублей к московскому ООО "Электротранспорт". Задолженность появилась из-за нарушения контракта. Согласно документу, исполнитель должен был поставить 19 трамваев за 895,2 млн рублей, однако поставил только 16 трамваев. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Известно, что с 2017 года между Смольным и подрядчиком было девять споров. В октябре прошлого года суд признал обоснованными претензии комитета к "Электротранспорту", но снизил размер взыскания с 87 млн рублей, запрошенных истцом, до 20 млн. Суд посчитал несоразмерной неустойку, заявленную комтрансом в суде. Сейчас жалоба чиновников рассматривается 13–м Арбитражным апелляционным судом.

В четырёх случаях претензии Смольному предъявлял "Электротранспорт": ему удалось взыскать в одном процессе 65,3 млн рублей неосновательного обогащения, а в другом — 0,8 млн рублей неустойки.

Ранее в Петербурге трамвайная линия "Славянка" получила допфинансирование. Также будет построено трамвайное депо и закуплен подвижной состав.

Фото: Piter.tv

