В Петербурге трамвайная линия "Славянка" получила допфинансирование

Также будет построено трамвайное депо и закуплен подвижной состав.

Трамвайная линия "Славянка" получила льготное финансирование за счет инфраструктурных облигаций "Дом.РФ". Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила ее предоставление, пишет 29 декабря пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, они рассчитывают, что к 2025 году запустят эту трамвайную сеть протяженностью 21 километр. Кроме этого, будет построено трамвайное депо и закуплен подвижной состав.

Он добавил, что реализация проекта позволит "построить в зоне притяжения этой линии порядка 1,5 миллионов квадратных метров жилья".

Напомним, что проект рассчитан на два этапа. Сначала будет проложен 21 км сетей и возведены четыре путепровода и три моста. Трамваи будут проходить над Волковкой, Кузьминкой и Славянкой, а также пересекать транспортные магистрали. На линию выйдут современные составы, для которых также предусмотрено депо. Трамвайной линией от "Купчино" до Славянки будут пользоваться 13 миллионов пассажиров ежегодно. Поездка от станции метро "Купчино" до Славянки должна будет занимать в два раза меньше времени, чем сегодня на автотранспорте.

Ранее Смольный вложит в проект трамвая от Купчино до Славянки ещё 20 млрд. В пояснительной записке указали, что выявили превышение сметной стоимости, установленной в проектной документации, над суммой 20,4 миллиарда рублей, включая НДС 18%, в ценах IV квартала 2016 года более чем на 5%, что является особым обстоятельством и влечёт дополнительные расходы для концессионера.

Фото: Piter.tv