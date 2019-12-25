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Власти Петербурга выделит ветеранским организациям шесть млн рублей
Сегодня, 14:47
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга выделит ветеранским организациям шесть млн рублей

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Эти деньги можно будет использовать на возмещение расходов по оплате коммунальных и других услуг.

В среду, 11 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга выделит ветеранским организациям шесть млн рублей. Соответствующее постановление подписал градоначальник города Александр Беглов.

Известно, что соответствующую выплату получат 63 общественных объединения ветеранов. В Смольном отметили, что эти деньги можно будет использовать на возмещение расходов по оплате коммунальных и других услуг.

Соответствующая субcидия выделяется из городского бюджета.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге собирают вещи из СССР для благотворительного аукциона.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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