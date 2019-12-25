Акция организована Музеем советских игровых автоматов и Центром социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом "Антон тут рядом".

В среду, 11 марта, стало известно о том, что в Петербурге собирают вещи из СССР для благотворительного аукциона. Об этом сообщается в официальной группе музея советских игровых автоматов.

Известно, что музей советских игровых автоматов организовал акцию "Соцсбыт" совместно с Центром социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом "Антон тут рядом". Отмечается, что по правилам торгов владелец раритетной вещи имеет право отказаться от своих денег в пользу благотворительности.

В музее отметили, что в прошлом году на подобном аукционе Центру было передано более 50 тысяч рублей.

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