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В Петербурге собирают вещи из СССР для благотворительного аукциона
Сегодня, 13:15
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге собирают вещи из СССР для благотворительного аукциона

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Акция организована Музеем советских игровых автоматов и Центром социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом "Антон тут рядом".

В среду, 11 марта, стало известно о том, что в Петербурге собирают вещи из СССР для благотворительного аукциона. Об этом сообщается в официальной группе музея советских игровых автоматов.

Известно, что музей советских игровых автоматов организовал акцию "Соцсбыт" совместно с Центром социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом "Антон тут рядом". Отмечается, что по правилам торгов владелец раритетной вещи имеет право отказаться от своих денег в пользу благотворительности. 

В музее отметили, что в прошлом году на подобном аукционе Центру было передано более 50 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что коммунисты устроят протестную акцию на площади Ленина.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:13

Заберите у меня. Все отдам. А то выбросить жалко.

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