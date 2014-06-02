Смольный выделит субсидии на производство 19 фильмов

На эти цели будет выделено около 59 млн рублей.

В Петербурге подвели итоги конкурса на предоставление субсидий на развитие кинематографа. Власти города готовы выделить около 59 млн рублей на производство 19 кинолент. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Финансовая помощь будет оказана при съемках 15 документальных и 4 художественных фильмов. Кинокартины расскажут о таких знаковых отечественных деятелях культуры, как композитор Сергей Слонимский, оператор Дмитрий Месхиев, художник-постановщик Марина Азизян, режиссер Игорь Масленников, а также о творческом союзе Алексея Германа и Светланы Кармалиты.

Зрителям представят и документальный фильм, посвященный футбольному матчу в блокадном Ленинграде. Также в Петербурге создадут кинокартины "Дополнительный урок" Дмитрия Губарева, "Пять процентов" Дмитрия Светозарова, "Моя ужасная сестра" Александра Галибина, "Опытный образец" Андрея Носкова.

Ранее стало известно, что коммерческие киностудии Петербурга смогут претендовать на финансовую поддержку.

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