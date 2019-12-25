Коммерческие киностудии Петербурга смогут претендовать на финансовую поддержку

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли изменения в закон от 5 марта 2008 года N 130-22 "Об отдельных мерах государственной поддержки кинематографии в Санкт-Петербурге".
Отныне коммерческие киностудии могут претендовать на финансовую поддержку из средств городского бюджета. Тем самым власти Петербурга готовы возместить затраты при производстве национальных фильмов на территории города. Закон вступает в силу через 10 дней.
Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге начали снимать сериал о Фаине Раневской.
Фото: pexels.com
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