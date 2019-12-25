Негосударственные поставщики соцуслуг получат ежемесячные субсидии Смольного

Ранее НПСУ получали поквартальные компенсации.

Смольный будет снабжать ежемесячными субсидиями негосударственных поставщиков соцуслуг (НПСУ) вместо поквартальных компенсаций. Соответствующее постановление 3 сентября подписал губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что субсидии будут компенсировать затраты за социальные услуги, предоставленные горожанам по индивидуальным программам соцобслуживания. Полномочия предоставлять субсидии и разрабатывать порядок из предоставления дали комитету по соцполитике, новый порядок планируется ввести с III квартала текущего года. В пресс-службе Смольного подчеркнули, что переход на субсидии обусловлен требованиями законодательства РФ и необходимостью совершенствовать механизмы компенсации расходов НПСУ. Также новый порядок поможет усилить контроль за качеством услуг и создать поставщиком более стабильные условия для работы.

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Фото: Piter.TV