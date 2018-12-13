Это позволит снизить стоимость тарифа и сделать более доступными региональные перевозки.

Смольный выделит на субсидии авиаперевозчикам 125 млн рублей. Соответствующий документ подписали власти Петербурга.

Как отметили в администрации Северной столицы, такие меры позволят снизить стоимость тарифа и сделать более доступными региональные перевозки. Известно, что субсидии выделят исключительно на перевозки пассажиров на территории России. При этом распространяться нововведение будет на экономкласс и расстояния, протяженность которых составляет не более 1500 километров.

Субсидии авиакомпаниям будут предоставлены из бюджета Петербурга.

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