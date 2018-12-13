Смольный выделит на субсидии авиаперевозчикам 125 млн рублей. Соответствующий документ подписали власти Петербурга.
Как отметили в администрации Северной столицы, такие меры позволят снизить стоимость тарифа и сделать более доступными региональные перевозки. Известно, что субсидии выделят исключительно на перевозки пассажиров на территории России. При этом распространяться нововведение будет на экономкласс и расстояния, протяженность которых составляет не более 1500 километров.
Субсидии авиакомпаниям будут предоставлены из бюджета Петербурга.
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Фото:pixabay
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