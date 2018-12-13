Петербуржцы смогут чаще ездить в Хельсинки

Для этого перевозчик открыл пятый рейс до финского города.

В городе на Неве открывают дополнительный рейс до Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, пятый рейс до финского города отправится 15 июня. В ведомстве заявили, что на него уже можно приобрести билеты. После перевозчик планирует отправлять новые автобусы в Хельсинки регулярно в 7:45 и 16:15 обратно (по зимнему времени — в 15:15). Для этих целей купили три автобуса Scania Irizar i6 на сумму более 100 млн рублей.

Компания отметила, что 5 лет автобусы путешествовали в Финляндию более 10,3 тыс. раз, они проехали 4,5 млн км и перевезли более 370 тыс. пассажиров.

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