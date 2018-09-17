Смольный выделит гранты более 250 молодым ученым в Петербурге

Конкурс на получение грантов проводится с 1994-го года.

В 2020-м году на гранты молодым ученым до 35 лет в Петербурге выделили 34,4 млн рублей. Это на 5 млн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Субсидии позволят молодым ученым приобрести оборудование, услуги сторонних организаций, публикации и так далее. Размер субсидий молодым ученым составляет 100 тысяч рублей, молодым кандидатам наук ― 150 тысяч рублей. При этом отраслевые и академические институты обязательно должны располагаться на территории Петербурга.

По данным комитета по науке и высшей школе, наиболее популярными являются естественные, точные и технические науки. На них приходится до 80% заявок.

Субсидии молодым ученым на конкурсной основе проводятся с 1994-го года.

Ранее Смольный пообещал выделить 11 млн рублей на грантовую поддержку общественных объединений.

Фото: gov.spb.ru