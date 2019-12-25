Смольный выделит 11 млн рублей на грантовую поддержку общественных объединений

Проекты должны касаться социальной и правовой сфер жизни.

В Смольном планируют выделить 11 миллионов рублей на грантовую поддержку общественных объединений города в 2020 году. Об этом на заседании комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями заявила председатель Юлия Аблец.

Известно, что гранты будут предоставлять на безвозвратной и безвозмездной основе. Проекты должны касаться социальной и правовой помощи, охране памятников или здоровья, развитию добровольчества, а также становлению гражданского общества. В прошлом году похожую поддержку получили 16 объединений, для них выделили 14 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что на реализацию молодежных проектов в правительстве Петербурга выделят 3 млн рублей.

Фото: Piter.TV