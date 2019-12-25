В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что на реализацию молодежных проектов в правительстве Петербурга выделят 3 млн рублей. Об этом информирует официальный сайт администрации города.
Согласно документу, авторы проектов должны быть от четырнадцати до тридцати лет. Кроме того участники должны иметь регистрацию в Петербурге.
Проект должны реализовать не позже конца 2019 года. Заявки будут принимать до конца июля.
Ранее мы сообщали о том, что петербургский Детский хоспис отпразднует день рождения 1 июня.
Фото:gov.spb.ru
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