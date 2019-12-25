Петербургский Детский хоспис отпразднует день рождения 1 июня

Накануне праздника хоспис считает важным поблагодарить город и его жителей за поддержку.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что петербургский Детский хоспис отпразднует день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В Международный день защиты детей Детский хоспис празднует 17-летие. Благотворительный фонд "Детский хоспис" инвестировал 32 млн рублей для стационара в городе Павловске.

Кроме того, в Петербурге дети и родители передадут в больницы белые цветы, которые сделаны своими руками.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вырос спрос на диваны во время самоизоляции.

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