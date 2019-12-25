В Петербурге вырос спрос на диваны во время самоизоляции

Средняя стоимость дивана в России составляет 14,6 тысяч рублей.

Жители Петербурга в период самоизоляции стали чаще интересоваться покупкой диванов. В апреле-мае этого года спрос на этот вид мебели вырос в городе на 25%. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные специалистов сервиса "Авито".

Возросший спрос на диваны эксперты связывают с переездом россиян в загородные дома. Кроме того, на самоизоляции люди стали больше времени проводить в семейном кругу.

По словам управляющего директора "Авито Товары" Алексея Куракина, интерес к диванам на платформе продолжает оставаться стабильным и сейчас, когда карантинные меры немного смягчили.

В целом по России спрос на диваны в апреле-мае 2020 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Россияне могут купить диван в среднем за 14,6 тысяч рублей. Интересно, что в Москве спрос на этот вид мебели снизился на 11%.

Напомним, с 1 июня в Петербурге вступают в силу новые правила самоизоляции. Власти города немного смягчили меры. Piter.TV подробно рассказывал петербуржцам, что можно делать и нельзя с этого времени.

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