Смольный выделит деньги на содержание фонтанов в Петергофе

Всего на обеспечение деятельности природоохранных предприятий направят более 241 млн рублей.

Во вторник, 9 марта, администрация Петербурга выделила субсидии на содержание экологических аварийных служб, модернизацию природоохранного флота, а также ремонт гидротехнических сооружений. Об этом сообщили в Смольном.

Всего планируют выделить более 241 миллиона рублей. Из них 11,7 миллиона пойдет на капитальный ремонт ледокольного буксира "Александр Фетюлин" (его задействуют для транспортировки донных отложений после очистки водоёмов). Также 30 миллионов рублей выделят на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капремонту гидротехнических сооружений водоподводящей системы фонтанов Петергофа.

По словам губернатора, необходимо уделить особое внимание содержанию системы водоводов фонтанов Петергофа.

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Фото: Piter.TV