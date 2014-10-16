Зампред комитета имущественных отношений Александр Якушев покинул Смольный

В КИО чиновник работал с марта 2018 года.

Из комитета имущественных отношений Петербурга ушел Александр Якушев, занимавший должность заместителя председателя. Об этом сообщила "Фонтанка" 5 марта.

Якушев пришел в КИО в марта 2018 года, чиновник отвечал за управление городскими земельными участками и объектами нежилого фонда, за деятельность "Агентства по развитию имущественного комплекса". После ухода Якушева его обязанности передали другому зампреду, Александру Герману.

Александр Якушев впервые пришел в Смольный в 2007 году, начав работу в комитете по физкультуре. До этого чиновник занимал руководящие должности в ГУП "Стадион им. С. М. Кирова", ООО "Дом физической культуры "Петроградец"", ОАО "Стадион им. С. М. Кирова". В 2008 году Якушев перешел в комитет по строительству, затем работал в институте "Атомэнергопроект" и ГБУ "Управление инвестиций". В 2014-2018 годах был советником вице-губернаторов Марата Оганесяна и Игоря Албина, затем советником губернатором Георгия Полтавченко.

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Фото: Piter.TV