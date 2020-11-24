В Петербурге упразднят Уставный суд с 1 июля

Соответствующую поправку еще в ноябре одобрила Госдума.

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа поддержал проект закона об упразднении городского Уставного суда. Как заявил глава комитета депутат Денис Четырбок, эта норма вступит в силу с 1 июля. Госдума одобрила соответствующую поправку еще в ноябре прошлого года, лишая регионы права создавать уставные суды.

По словам Четырбока, в новой редакции конституции не упоминаются конституционные (или уставные) суды. В большинстве регионов России подобных судов вовсе никогда не было или же их ликвидировали ради экономии бюджетных средств города. Уставный суд Петербурга существует уже 21 год, его главная задача – толкование устава города. С 2012 года инстанцию возглавляет Наталья Гуцан.

Вопрос об упразднении суда ЗакС Петербурга поднимал еще в 2007 году, приводя в качестве аргументов сопоставление расходов на содержание суда и зарплаты персоналу и малое количество рассмотренных судом дел. Функции Уставного суда после упразднения планируется передать городскому суду,

Ранее мы писали, что в Петербурге 11 муниципальных депутатов лишат мандатов из-за проверки.

Фото: spbustavsud.ru