Смольный выделит деньги на профилактику нелегальной миграции

Такую субсидию не смогут получить государственные и муниципальные учреждения.

Власти Северной столицы намерены выделить в 2019 году средства на профилактику нелегальной миграции. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Соответствующий документ разработал комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Он направлен на борьбу с нелегальной миграцией. По словам чиновников, нововведение направлено на поддержку социальных некоммерческих организаций. Победитель конкурса должен будет не только бороться с нелегальной миграцией, но и проводить социокультурную адаптацию среди этих людей и профилактику экстремизма.

Известно, что субсидии будут предоставлены на безвозмездной и безвозвратной основе организации. В Смольном отметили, что денежные суммы не смогут получить государственные и муниципальные учреждения.

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