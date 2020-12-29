Смольный выделит более 350 млн рублей на поддержку туризма и общепита

Для организаций общепита предусмотрели на первом этапе 100 миллионов рублей.

Смольный утвердил программу предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания и туризма. На эти цели выделят более 350 миллионов рублей.

Воспользоваться льготой смогут рестораны и кафе. Максимальный размер займа составит до 5 миллионов на срок от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка зависит от срока займа. Также предоставится отсрочка возврата основной суммы займа и процентов в первые после его выдачи 12 месяцев. На поддержку общепита на первом этапе предусмотрели 100 миллионов рублей. Для организаций сферы туризма на выдачу займов без залога на выплату зарплаты предусмотрено 253 млн рублей.

Ранее мы писали, что Смольный поддержит социально ориентированные НКО.

Фото: Piter.TV