Смольный выделит более 33 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

За 2020 год было выделено 21,2 миллиарда рублей.

В четверг, 12 февраля, вице-губернатор Евгений Елин в интервью на радиостанции Business FM рассказал о готовящихся мерах поддержки бизнеса.

По словам чиновника, Смольный готов выделить пострадавших во время пандемии отраслям предпринимательства 33,8 миллиарда рублей. Деньги выделят до 2022 года. Отмечается, что за прошедший 2020 год было потрачено 21,2 миллиарда рублей, в 2021 году выделят 9,8 миллиарда, в 2022-м – 2,7 миллиарда рублей.

Размер поддержки предпринимателей был определен из существующих финансовых возможностей. Кроме того, Елин напомнил, что Смольный также поддерживает врачей, развернул пункты ПЦР-диагностики, закупил машины, чтобы довозить пациентов на машине.

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Фото: Piter.TV