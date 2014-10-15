Почти 30 тысяч петербуржцев завершили полный цикл вакцинации от коронавируса

Между первой и второй прививкой должно пройти пару недель.

В четверг, 11 февраля, вице-губернатор Олег Эргашев сообщил что 29 481 горожан завершили полный цикл вакцинации от коронавируса, а первую прививку получили более 135 тысяч человек. За прошедшие сутки от COVID-19 привились почти 12 тысяч человек.

Между первой и второй прививкой должно пройти от двух до трех недель. Сейчас в Петербурге работают 115 прививочных пунктов, а в запасе есть 281 542 комплекта доз вакцины. Отмечается, что в поликлиниках имеются более 80 тысяч доз препарата. Ко всему прочему, в Петербурге увеличивается число свободных коек в стационарах. Постепенно больницы города возвращаются к плановой помощи.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 25 тыс. человек.

Фото: Piter.TV