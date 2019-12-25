Деньги предназначены для содержания снегоплавильных и снегоприемных пунктов.

В 2021 году петербургский "Водоканал" получит от Смольного 145 миллионов рублей на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов. Решение о предоставлении субсидий принял губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что с начала снежного сезона с улиц города вывезли более 1,8 млн кубометров снега. Беглов заявил, что город справился с затяжными обильными снегопадами и прошел зиму "сравнительно легко", поскольку хорошо к ней подготовился. Также губернатор подчеркнул, что снег не сбрасывали в реки, как бывало в предыдущие годы, – весь собранный снег отвозили в пункты, массы проходили через очистные сооружения. Теперь такая система будет действовать всегда.

Градоначальник выразил уверенность, что Петербургу нужно больше снегоплавильных и снегоприемных станций, а также временных мест для складирования снега во всех районах города. Территории для складирования должны быть оборудованы видеокамеры.

Ранее мы писали, что в 2020 году более 2,6 миллиона петербуржцев получили меры социальной поддержки.

Фото: Piter.TV