Смольный выделит 142 миллиона на гранты городским СМИ

Власти будут поддерживать тех, кт рассказывает о борьбе с коронавирусом и прививочной кампании.

В Петербурге прошло очередное рабочее совещание губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. На встрече было принято постановление о предоставлении в этом году субсидий в виде грантов для возмещения затрат в сфере СМИ. Так, в течение этого года выделят более 142 миллионов рублей, передает Смольный.

По словам Беглова, приоритетными направлениями являются выборы в Госдуму, Чемпионат Европы-2020, Всероссийская перепись населения и развитие государственных электронных услуг. Так, будут поддерживать те издания, которые рассказывают о борьбе с новой коронавирусной инфекцией и необходимости вакцинации.

Смольный планирует поддержать проекты по десяти направлениям и тринадцати приоритетным темам.

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Фото: Piter.tv