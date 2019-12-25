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Смольный выделит 142 миллиона на гранты городским СМИ
Сегодня, 16:43
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Смольный выделит 142 миллиона на гранты городским СМИ

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Власти будут поддерживать тех, кт рассказывает о борьбе с коронавирусом и прививочной кампании.

В Петербурге прошло очередное рабочее совещание губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. На встрече было принято постановление о предоставлении в этом году субсидий в виде грантов для возмещения затрат в сфере СМИ. Так, в течение этого года выделят более 142 миллионов рублей, передает Смольный. 

По словам Беглова, приоритетными направлениями являются выборы в Госдуму, Чемпионат Европы-2020, Всероссийская перепись населения и развитие государственных электронных услуг. Так, будут поддерживать те издания, которые рассказывают о борьбе с новой коронавирусной инфекцией и необходимости вакцинации. 

Смольный планирует поддержать проекты по десяти направлениям и тринадцати приоритетным темам.

Ранее мы писали, что журналиста "Эха Москвы" ждут в СК из-за проверки по "факту клеветы" на полицейских.

Фото: Piter.tv

Теги: гранты сми, гранты смольный, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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