Смольный выделил помещение на Невском для Музея городской скульптуры

В четверг, 18 марта, администрация Петербурга выделила Музею городской скульптуры новое пространство, которое находится на Невском проспекте, 19. В Смольном уточнили, что площадь нового помещения составляет более 400 квадратных метров.
Представители музея получат ключи до конца следующей недели. Губернатор Александр Беглов уверен, что в скором времени петербуржцы и гости города увидят на новом месте современную интересную экспозицию. Отмечается, что музей налаживает сотрудничество с расположенным напротив Центром искусства и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского.
Учреждения культуры будут проводить совместные мероприятия, лекции и образовательные сессии.
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Фото: открытые источники
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