Смольный выделил 31 млрд рублей на поддержку семей с детьми и пенсионеров

Также создали программу поддержки для работников городских предприятий, которых могут уволить.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и уполномоченный по правам человека Александр Шишлов обсудили вопросы, касающиеся ащиты прав жителей города, сообщили в администрации города.

Беглов отметил всю важность работы сотрудников аппарата Шишлова и комитета по социальной политике. Чиновники пытаются улучшить законодательство для предоставления компенсаций и освобождения от арендной платы НКО, в том числе, разработали программу временного трудоустройства или общественных работ.

На встрече Александра Шишлова наградили почётной грамотой.

Ранее мы писали, что на поддержку трудоустройства петербуржцев во время пандемии потратят 47 млн рублей.

Фото: пресс-служба Смольного