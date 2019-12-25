Для жителей Большой Охты и Полюстрово открылся единый Центр семьи на Якорной улице

Пространство спроектировано как многофункциональная среда для посетителей любого возраста.

В Красногвардейском районе Петербурга по адресу: Якорная улица, дом 3, приступило к работе новое отделение Центра поддержки семей. Оно объединило под одной крышей два прежних пункта помощи для жителей Большой Охты и Полюстрово.

Как рассказали в районной администрации, пространство спроектировано как многофункциональная среда для посетителей любого возраста. В новом отделении предусмотрены зоны для работы с детьми, комнаты для доверительных бесед со взрослыми, игровые уголки для малышей и кабинеты для проведения групповых занятий и тренингов.

Штат центра укомплектован психологами, социальными педагогами, специалистами по социальной работе и юристами. Особое внимание уделено поддержке многодетных родителей. Для них организован пункт проката предметов первой необходимости для новорождённых, а также проводятся подробные консультации по федеральным и городским мерам поддержки.

По словам главы Красногвардейского района Андрея Хорта, новая площадка призвана стать местом, куда жители могут прийти за советом и квалифицированной помощью. В Смольном уточнили, что отделение на Якорной стало тринадцатой подобной площадкой в Петербурге. Каждое из них функционирует как единая точка входа: посетитель получает первичную консультацию, после чего его направляют к профильному специалисту для решения конкретного вопроса.

Ранее мы сообщили о том, что близняшки Таймия и Амелия получили свидетельства о рождении в Кудрово.

Фото: Pxhere